العاهل الأردني: فلسطين لا يمكن أن تنعم بالسلام في ظل عدوان غاشم على غزة

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، إن البهجة والسلام يغيبان عن الأهل المسيحيين في الأراضي المقدسة في الوقت الذي يحتفي العالم بعيد الميلاد المجيد.

وكتب العاهل الأردني عبر منصة "إكس" (توتير سابقا): "في الوقت الذي يحتفي العالم بعيد الميلاد المجيد تغيب البهجة ويغيب السلام عن الأهل المسيحيين في الأراضي المقدسة، التي لا يمكن أن تنعم بالسلام في ظل عدوان غاشم على الأهل في غزة والتضييق على المصلين في القدس وبيت لحم".

وتابع الملك عبدالله الثاني: "أمنياتنا بالسلام لإخواننا وأخواتنا المسيحيين في فلسطين والعالم".