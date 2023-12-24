نائب بالشيوخ: محور قناة السويس مركز عالمي لجذب الاستثمارات وزيادة العملة الأجنبية

قال النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، والقيادى بحزب مستقبل وطن بالغربية منذ قليل أن محور قناة السويس يعد مركزا عالميا لجذب الاستثمار من شأنه زيادة الصادرات وزيادة ضخ العملة الأجنبية وفرص عمل الشباب.

وأكد خلال مناقشة الطلب المقدم لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الدولة قامت بتوفير البنية التحتية.

وبعد مناقشات موسعة، أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة و ما دار من مناقشات و تعقيب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة، ومكتب لجنة الشئون المالية لبحثه وإعداد تقرير بشأنه يعرض علي المجلس.