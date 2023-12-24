مصرع عامل صدمته سيارة مسرعة خلال عبوره الطريق بالدقهلية

لقى عامل مصرعه متأثرا بإصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف حاد بالمخ وذلك بعدما اصطدمت به سيارة أمام قرية عصفور التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية حال عبوره طريق (المنصورة - جمصة) امام القرية وبسؤال أهليته اتهموا قائد السيارة بالتسبب فى الحادث.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس المركزى بوصول "جمال.ي.ا.ف"،65عاما، عامل ومقيم قرية عصفور دائرة المركز مصاب بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وتوفي عقب وصوله.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس بقيادة المقدم محمد البنا، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال نجل المتوفي،32 عاما، عامل، ومقيم بذات القرية قرر أنه حال عبور والده طريق (المنصورة- جمصة) وامام القرية محل إقامتهما اصطدمت بالسيارة رقم ( س ع ر 5965 ملاكي) قيادة "خالد.ج.م"، 50عاما، صيدلي ومقيم دائرة قسم الرمل بمحافظة الإسكندرية، مما ادى الى حدوث اصابته التي اودت بحياته واتهم قائد السيارة بالتسبب فى الحادث.

بسؤال قائد السيارة أقر واعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه وقدم رخصتي قيادة سارية ولا يحمل رخصة تسيير.

وأكد تقرير مفتش الصحة للمتوفي أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية نتيجة الاصابة بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ ولاتوجد شبهة جنائية وراء الحادث.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.