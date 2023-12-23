القصة الكاملة لمداهمة بؤرة إجرامية في الدقهلية ومصرع 7 بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات

استقبلت مشرحة مستشفى المنصورة الدولى بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية جثامين 7 عناصر إجرامية لقوا مصرعهم فى تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة بالمنطقة الزراعية المتاخمة لقرية ديمشلت مركز دكرنس محافظة الدقهلية، أثناء محاولة ضبطهم من قبل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة الغير مرخصة وكذلك قوات من فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام وعثر بحوزتهم على أسلحة نارية ومواد مخدرة.

وصل مشرحة مستشفى المنصورة الدولى كلا من:"البحراوى طارق البدراوى، رضوان محمد أبو كبشة المتولى، عبده رضا المتولى،ابراهيم يوسف أبوزيد، محمد محمد حسنين زهرة، عبدالرحمن محمد الصعيدى عبدربه، محمد السيد عبدالحى".

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بمصرع 7 أشخاص من الخارجين على القانون، أثناء تنفيذ مأمورية بضبطهم من قبل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والأسلحة والذخيرة الغير مرخصة بمنطقة شرق الدلتا بعد ورود معلومات باختبائهم داخل الأراضي الزراعية المتاخمة لقرية ديمشلت مركز دكرنس ونطاق قرية كفر الأعجر مركز المنصورة، وقيامهم بالاتجار بالمواد المخدرة.

فور وصول القوات ومداهمة البؤرة واستشعار العناصر الإجرامية اقتراب القوات منهم بادروا بإطلاق النار على القوات، فقامت القوات بالرد على مصدر النيران، حتى جرى إسكات المصدر.

بالفحص جرى العثور على 6 بنادق آلية وعدد من الطلقات النارية لذات العيار، وكمية من المواد المخدرة.

تبين أن القتلى مسجلين خطر ومطلوبين فى تنفيذ عدد من الأحكام القضائية الجنائية الصادرةً بحقهم.

جرى نقل الجثامين الي مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر 2211 سنة 2023 جنح دكرنس بالواقعة.