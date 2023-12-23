مصرع 7 عناصر إجرامية بعد إطلاقهم النار على قوة أمنية في الدقهلية

لقي 7 عناصر اجرامية مصرعهم، فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بقرية كفر الأعجر بنطاق مركز المنصورة محافظة الدقهلية، أثناء محاولة ضبط تشيل عصابي يتاجر فىا لمواد المخدرة والأسلحة النارية.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بمصرع 7 أشخاص من الخارجين على القانون، أثناء تنفيذ مأمورية بضبطهم من قبل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والأسلحة والذخيرة الغير مرخصة بمنطقة شرق الدلتا وضباط فرع البحث الجنائية تنسيقا مع ضباط فرع الأمن العام، بعد ورود معلومات باختباءهم داخل الأراضي الزراعية ابقرية كفرالأعجر مركز المنصورة، وقيامهم بالاتجار بالمواد المخدرة.

وعند وصول القوات ومداهمة البؤرة واستشعار العناصر الإجرامية اقتراب القوات منهم بادروا بإطلاق النار على القوات، فقامت القوات بالرد على مصدر النيران، حتى جرى إسكات المصدر.

و بتفتيش البؤرة عثر على 6 بنادق آلية وعدد من الطلقات النارية لذات العيار، وكمية من المواد المخدرة.

وتبين أن القتلى مسجلين خطر ومطلوبين فى تنفيذ عدد من الأحكام القضائية الجنائية الصادرةًبحقهم.

جرى نقل الجثامين الي مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.