الأمن يكشف لغز العثور على شاب متوفى بغرفة نومه في الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا من كشف غموض عثور عامل على جثمان نجل شقيقه متوفي و مسجى على سرير غرفة نومه وبه أثار تورم و زرقة بالجسم بقرية كفر عوض مركز أجا محافظة الدقهلية، بعدما تبين ان المتوفي يعاني من حالات تشنجات وكهرباء زائدة على المخ و انتابته حالة من الصرع أدت الى وفاته كونه يعيش بمفرده.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحي،مأمور مركز شرطة أجا، من "إبراهيم.ر.إ"،40عاما، مبيض محارة ومقيم قرية ميت العامل بوفاة نجل شقيقه "محمد.خ.ر"،23عاما، داخل منزله بذات القرية.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بقيادة المقدم دكتور أحمد رشدي الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص تبين وجود جثمان المتوفى مسجى على ظهره بسرير غرفة نومه بالطابق الثاني ويرتدي ملابسه كاملة ووجود ورم و زرقة بالجسم ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية وتبين سلامة الأبواب والنوافذ.

بسؤال المبلغ قرر ان آخر مشاهدة لنجل شقيقه منذ يومان وأنه يقيم بمفرده وحال حضوره للإطمئنان عليه تبين له وفاته وأضاف انه يعاني من كهرباء زائدة بالمخ و تنتابه حالات تشنجات ولم يتهم أحد ولا يشتبه فى وفاته جنائيا.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثمان لمستشفى أجا المركزى.