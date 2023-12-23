إصابة رائد شرطة في حادث تصادم سيارة وتوكتوك في الدقهلية

أصيب رائد شرطة وسائق توك توك بمحافظة الدقهلية بإصابات خطيرة اثر حادث تصادم توك توك مع سيارة ملاكي أمام قرية أبو نبهان مركز ميت غمر وجرى نقلهم الي مستشفي ميت غمر العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورد بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع توك توك أمام قرية ابو نبهان مركز ميت غمر ووجود مصابين.

انتقل علي الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة " بلال . ال. م "، 36 عاماً رائد شرطة من قوة إدارة شرطة ترحيلات الغربية ،ومقيم بمدينة ميت غمر، وتبين إصابته بجرح قطعي بالرأس 15 سم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وكذلك اصابة "أحمد .ع .ال. م"،40 عاماً، ومقيم بكفر النور دائرة المركز، سائق توك توك وتبين إصابته باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق الأيسر.

جرى نقل المصابين الي مستشفي ميت غمر العام لتلقي العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات