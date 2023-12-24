محافظ الشرقية يهنئ الطلاب "العباقرة"

هنأ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، طلاب فريق مدرسة السويدي الرسمية للغات التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية لفوزهم بالمركز الأول وحصولهم على كأس العباقرة على مستوى محافظات مصر، وذلك ببرنامج " العباقرة " في موسمه الرابع عشر والمذاع على قناة القاهرة والناس.

كما هنأ المحافظ طلاب فريق مدرسة منيا القمح الرسمية للغات لفوزهم بكأس المركز الثاني ببرنامج "العباقرة" متمنيا لجميع أبنائه الطلاب الاستمرار في التزود بالعلم والمعرفة والإطلاع علي كل ما هو جديد في مختلف المجالات لحصد المراكز الأولى بكافة المسابقات الإقليمية والدولية.

أشاد محافظ الشرقية بالمستوى المتميز للطلاب المشاركين في المسابقة وقدرتهم على حل الأسئلة والتي جاءت في مختلف فروع العلم والمعرفة ليدلل ذلك على تميز وذكاء طلاب المحافظة وخاصة بعد ان أقيمت المباره النهائية بين فريقين من محافظة واحدة والتي تعد المرة الاولي في تاريخ المسابقة.

أوضح المحافظ أن البرنامج يتميز بفكرته التي تهدف إلى جعل المتسابقين يساهمون في تطوير المدارس المصرية من خلال إجاباتهم الصحيحة وكذلك بث روح التنافسية الشريفة بين المتسابقين، كما يتميز البرنامج بسرعة الأداء وتعدد الفقرات وتنوع الأسئلة إلى جانب الأداء المتميز لمقدم البرنامج واندماجه مع المتسابقين.

يذكر أن مدرستي يوسف عطوان الرسمية لغات التابعة لإدارة الحسينية التعليمية وعمر الفاروق الرسمية للغات التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية قد فازتا بكأس الموسمين الرابع والخامس من برنامج العباقرة وأن مدارس المحافظة دائمة الاشتراك والتواجد في المسابقة والوصول الي المباريات النهائية.