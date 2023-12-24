محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول

اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2023/2024 حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من ٢ يناير إلى ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر .

وأشار أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أن طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من الثلاثاء ٢ يناير حتى الأربعاء ١٠ يناير ، وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهنى وما يعادله فى الفترة من الثلاثاء ٩ يناير حتى الاثنين ١٥ يناير ، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الأربعاء ١٧ يناير حتى الاربعاء ٢٤ يناير ، وامتحانات النقل للتعليم الفني من الثلاثاء ٩ يناير حتى الاربعاء ٢٤ يناير ، وامتحانات النقل للتعليم الثانوي وما يعادلها من الاحد ١٤يناير الي الأربعاء ٢٤ يناير.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن الامتحانات ستتوقف أيام ٦ ، و٧ ، و٨ يناير ٢٠٢٤ ( أعياد الميلاد ) ويوم السبت الموافق ٢٠ يناير ٢٠٢٤ عيد الغطاس.