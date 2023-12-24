إزالة 300 حصوة من كلية امرأة تايوانية

الأحد 24/ديسمبر/2023 - 03:05 ص

في واقعة غريبة من نوعها، خضعت شابة تايوانية لجراحة لإزالة عدد كبير من الحصوات من كليتها اليمنى.

وأدخلت الشابة التي عرفتها وسائل الإعلام التايوانية باسم شياو يو (20 عامًا) إلى مستشفى بمدينة تاينان في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد أن اشتكت من آلام شديدة في أسفل ظهرها، إضافة إلى الحمى.

وأظهر فحص الدم وجود ارتفاع غير عادي في عدد خلايا الدم البيضاء، فأمر الأطباء بإجراء فحص بالأشعة المقطعية، والذي أظهر أن كلية الشابة يو اليمنى كانت مليئة بالسوائل، ومليئة تقريبًا بحصوات الكلى.

وكانت الخطوة الأولى إعطاء الشابة مضادات حيوية، ثم تصريف السائل من كليتها، وأخيرًا إجراء جراحة طفيفة التوغل لإزالة مئات الحصوات. وفي النهاية، انتهى الأطباء بإزالة أكثر من 300 حجر، يتراوح حجمها بين 5 ملم و2 سم.

ووفقًا لصحيفة «تايوان نيوز»، كان مظهر معظم الحجارة مشابهًا لـ«الكعك الصغير المطبوخ على البخار».

وعلى الرغم من وجود عوامل متعددة يمكن أن تؤدي إلى تكوين حصوات الكلى، إلا أنه في هذه الحالة بالذات، لم تكن المريضة تستمتع بشرب الماء على الإطلاق، وبدلًا من ذلك اعتمدت على الشاي السكري وعصائر الشاي لترطيب الجسم. وتسبب هذا في جفاف مزمن، وهي حالة يصبح فيها البول أكثر تركيزًا وتتبلور المعادن الموجودة فيه لتشكل الحصوات.

وحث أطباء المسالك البولية في مستشفى تشي مي في تاينان الجمهور على شرب الكثير من الماء لضمان قدرة الجسم على معالجة تناول السكريات والملح والكالسيوم، مستخدمين حالة شياو يو كقصة تحذيرية لما يمكن أن يحدث في حالات الجفاف القصوى.