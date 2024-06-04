خريطة المؤيدين والمعارضين| انقسام داخل إسرائيل بشأن مقترح بايدن لوقف الحرب بغزة

أثار مقترح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل ووقف الحرب في قطاع غزة انقسام داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلية بين مؤيد ومعارض.

وعلى الرغم من أن حركة حماس لم تقدم إجابة رسمية بشأن الصفقة، إلا أن هناك بالفعل في إسرائيل من أعرب عن دعمه للصفقة وأولئك الذين أعلنوا أنهم سيعارضونها بشدة.

"يهدوت هتوراة" – دعم الصفقة

أعلن رئيس الحزب، يتسحاق جولدكنوبف، أن حزب “يهدوت هتوراة” اليميني الذب يمتلك وزيرين ونائب وزير سيدعم أي اقتراح يؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدي حماس، لأن هناك خطرا حقيقيا وملموسا على حياتهم. ولذلك فإن أي اقتراح يؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين سندعمه".



"معسكر الدولة" – دعم الصفقة



ويضم حزب “معسكر الدولة” ثلاثة وزراء في الحكومة: بيني جانتس، وغادي آيزنكوت، وهيلي تروبر. وأعرب الثلاثة عن دعمهم للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين ودعوا طوال فترة الحرب إلى التوصل إلى اتفاق. وعلى خلفية تهديدات الوزيرين إيتمار بن جابر وبتسلئيل سموتريتش أمس بحل الحكومة، كتب جانتس: "وقت العمل، وليس الكلام".



"الليكود" – من المتوقع دعمه

ويضم الليكود 18 وزيرا في الحكومة (بما في ذلك رئيس الوزراء نتنياهو). وقد أعلن بعض الوزراء أنهم سيدعمون أي صفقة، وبحسب تصريح بايدن فإن الخطة التي قدمها والتي تعارضها أجزاء من الحكومة - هي خطة قدمها نتنياهو.

وعلى خلفية الكشف عن تفاصيل الصفقة، قال نتنياهو في لجنة الشؤون الخارجية والأمن: إن الادعاء بأن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار دون احترام الشروط الإسرائيلية غير صحيح.



"شاس" - من المتوقع أن تدعم



حزب “شاس” اليمني المتطرف يمتلك ستة وزراء في الحكومة ونائب وزير واحد. وقال رئيس الحزب، عضو الكنيست أرييه درعي، طوال الحرب إن الحكومة ملزمة بإعادة المختطفين إلى وطنهم

"الصهيونية الدينية" – يعارض الصفقة



حزب “الصهيونية الدينية” لديه ثلاثة وزراء في الحكومة: بتسلئيل سموتريتش، وأوريت ستروك، وأوفير سوفير. وقال رئيس الحزب الوزير سموتريش إن العرض الإسرائيلي الذي طرحه بايدن خطير، إذا وافقت الحكومة على الصفقة، سنعمل على استبدال الحكومة.



وأضاف: قلت لنتنياهو إننا نقف إلى جانبك لتحقيق الحسم وسنقف ضدك إذا اخترت الاستسلام".

وقالت الوزيرة أوريت ستروك إن الصفقة التي تتعامل معها هي "صفقة استسلام أخرى"، مضيفة “إن الصفقة تنقذ حماس، وتبدأ العد التنازلي للمذبحة التالية، وتترك المختطفين دون أي وسيلة لإطلاق سراحهم سوى وقف الحرب”.

"عوتسما يهوديت" – يعارض الصفقة

ولحزب "عوتسما يهوديت" ثلاثة وزراء في الحكومة: إيتمار بن جابر، يتسحاق ويسارلوف، وعميخاي إلياهو.

ويدعي عوتسما يهوديت أن هناك واجب إعادة المختطفين، ولكن ليس بأي وسيلة أو بأي ثمن.

وبالأمس هدد الوزير إيتمار بن جفير قائلا: "إذا تم التوقيع على صفقة غير شرعية تضع حداً للحرب دون انهيار حماس - فإن عوتسما يهوديت سوف يحل الحكومة".