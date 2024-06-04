ads
الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة متهم بأحداث استاد الدفاع الجوي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجلت محكمه الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء،  برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة متهم وذلك علي خلفيه اتهامه بأحداث استاد الدفاع الجوي ، والتى راح ضحيتها 22 شخصً  من مشجعى نادى الزمالك 24 يونيو.

يُذكر انه قد تم إحالة المتهمين من قبل للمحاكمة الجنائية، حيث كشفت التحقيقات وقتها أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تسعي الي هدم دعائم استقرار  البلاد حيث استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من رابطة مشجعى نادي الزمالك وقامت بإمدادهم بالأموال والمواد المفرقعة للقيام بأحداث شغب وعنف أثناء النشاط الرياضي لكرة القدم.

إحالة المتهمين استاد الدفاع الجوي الاخوان الارهابية الدفاع الجوي