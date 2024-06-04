تأجيل محاكمة متهم بأحداث استاد الدفاع الجوي

أجلت محكمه الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة متهم وذلك علي خلفيه اتهامه بأحداث استاد الدفاع الجوي ، والتى راح ضحيتها 22 شخصً من مشجعى نادى الزمالك 24 يونيو.

يُذكر انه قد تم إحالة المتهمين من قبل للمحاكمة الجنائية، حيث كشفت التحقيقات وقتها أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تسعي الي هدم دعائم استقرار البلاد حيث استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من رابطة مشجعى نادي الزمالك وقامت بإمدادهم بالأموال والمواد المفرقعة للقيام بأحداث شغب وعنف أثناء النشاط الرياضي لكرة القدم.