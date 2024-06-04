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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس الشورى يلتقي رئيس جمهورية كازاخستان في قصرالاستقلال

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ يلتقي رئيس كازاجستان
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استقبل الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، اليوم في قصر الاستقلال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛  رئيس مجلس الشيوخ والوفد المرافق له.

و رحب الرئيس الكازاخي بالوفد مؤكداً على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة،  لافتا إلي العلاقات المميزة التي تجمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي؛  مشيرا إلي اللقاء الذي جمعهما سوياً في الصين،  وكان له أثر كبير في  تدعيم أواصر الصداقة بينهما.

وقال" توكاييف " أن علاقة البلدين استراتيجية، وأن مصر بوابة افريقيا، وكازاخستان طريق دولي؛ الأمر الذي ينبغي البناء على أساسه في تطوير العلاقات المصرية الكازاخية.

من جانبه؛ أشاد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بحسن الاستقبال الذي لقيه الوفد المصري مؤكداً أن ذلك يعكس قوة العلاقات الثنائية بين مصر و كازاخستان.

ونقل المستشار " عبد الرازق" تحيات الرئيس السيسي لنظيره الكازاخستاني.. مؤكداً على ضرورة العمل على تطوير العلاقات الثنائية برلمانياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.

وأكد رئيس كازاخستان أنه يثمن مواقف الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية، مشيداً بمحاولات الرئيس السيسي الدؤوبة لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على أساس حل الدولتين.

وشدد الرئيس الكازاخي على ضرورة تبادل الزيارات بين الوفود البرلمانية لتعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكداً ان بلاده تعمل علي زيادة عدد السائحين لمصر وكذلك زيادة التبادل التجاري.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ والسفيرة ابتسام رخا سفيرة جمهورية مصر العربية في كازاخستان والنواب د محمد شوقي العنانى، جمال عبد الظاهر ومجدي سليم أعضاء  مجلس الشيوخ.

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الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان العلاقات بين البلدين المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ