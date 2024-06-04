القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي يفجر عبوات ناسفة محلية الصنع زرعتها المقاومة الفلسطينية

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت باتجاه عدة أحياء وشوارع في مدينة قلقيلية منها شارع نابلس وغيره من الشوارع، حيث توغلت القوات في هذه المناطق وأصابت 6 مواطنين.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أنه جرى تفجير عبوات ناسفة محلية الصنع زرعتها المقاومة الفلسطينية لإعطاب عدد من الآليات المتوغلة بالشوارع ولكن اكتشفها الاحتلال قبل انفجارها، وبعد نحو ساعة نفذت قوات الاحتلال مزيدا من الاقتحامات في قلقيلية ثم انسحبت من المكان.

وتابعت أنه في مدينة طولكرم منتصف الليلة الماضية اقتحمت قوات الاحتلال بسبب إطلاق فلسطينيين وابلا من النار عليهم ثم ردت القوات الإسرائيلية النار عليهم ليرتقوا شهداء، بعد أن منعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية من الوصول إلى المصابين.