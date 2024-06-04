مدير "صحة شمال سيناء" يتفقد مستشفى نخل المركزي بوسط سيناء

تفقد الدكتور أحمد سمير بدر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، اليوم الثلاثاء ،مستشفى نخل المركزي، للاطمئنان على سير العمل، حيث تابع تواجد الفريق الطبي بأماكن عملهم.

يرافق وكيل الصحة، الدكتور طارق شوكة والدكتور احمد عبد الفتاح مدير إدارة الطب العلاجي والمستشفيات.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقام د أحمد بدر بالمرور على الأقسام الداخلية للمستشفى والصيدلية للاطمئنان على توافر الأدوية، والمستلزمات والتأكد من توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية والامصال واللقاحات بكميات كافية بالاستقبال ومتابعة صيانة الأجهزة الطبية كما تفقد أثناء الزيارة العمل بأقسام المعامل والأسنان.

وأكد بدر، أهمية تحسين مستوى الأداء في تقديم الخدمة لتحقيق أعلى معدل لرضاء المواطنين.

كما أجرى الدكتور أحمد سمير بدر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء جولة تفقدية مماثلة لمستشفى الشيخ زويد المركزى في أولى زيارته الميدانية ، للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة الحالة الصحية للأخوة الفلسطينيين بالمستشفى يرافقه الدكتور طارق شوكة و الدكتور عمرو دويدار مدير المستشفى ورؤساء الأقسام بها.

وتفقد الدكتور أحمد بدر أثناء الزيارة العمل باقسام الاستقبال و العناية المركزة، الحضانة، الكلى ؛ الأقسام الداخلية ؛ العيادات الخارجية ؛ المعامل ؛ الصيدلة ) و تابع الانضباط الإداري وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والامصال واللقاحات والاكسجين، والتقى بالمرضى من الأخوة الفلسطينيين ومواطني الشيخ زويد أثناء المرور للوقوف على مدى رضاهم عن الخدمات التى تؤدى بالمستشفى وملاحظاتهم إن وجدت.

وأشاد وكيل وزارة الصحة اثناء الزيارة بالانضباط الإداري وانتظام العمل بالمستشفى.