شمال سيناء تستعد لعيد الأضحى بكافة القطاعات الخدمية

استعدت مديريات الخدمات بشمال سيناء لعيد الأضحى المبارك، حيث عقدت مديريات الطب البيطري والأوقاف والتضامن الاجتماعي مؤتمرًا في مركز النيل للإعلام بالعريش، للاستعداد للعيد، تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.



في البداية رحب عبد الفتاح الامام، مدير المركز بالحاضرين، مؤكدًا علي اهتمام المركز بالاستعداد لعيد الأضحى المبارك من خلال استضافة عدد من المديريات والجهات المعنية بشمال سيناء للتعريف بعيد الأضحى وكيفية اختيار الاضاحي ومواجهة الغش في الاضاحي.



وقالت الدكتورة عبير حجاب مدير عام مديرية الطب البيطري في شمال سيناء، أن المديرية وضعت خطة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث سيتم فتح المجازر لذبح الأضاحي الخاصة بالمواطنين مجانًا، وذلك تيسيرًا على المواطنين.

وأكدت حجاب، أن مجازر شمال سيناء ستفتح أبوابها عقب صلاة عيد الأضحى المبارك وتستمر حتى غروب شمس رابع أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرة الى توفير طبيب بيطري للإشراف على عملية الذبح والكشف على الأضاحي قبل الذبح.



وأعلنت عن توفير جهاز سونار فى مديرية الطب البيطري بالعريش للكشف على رؤوس الأبقار والماعز والضأن للتأكد من خلوها من أية حالات حمل، حيث أنه غير جائز شرعًا التضحية بالإناث العشار، وذلك مقابل أجر رمزي.



وأشارت حجاب الي توفير احتياجات المجازر على مستوى المحافظة من أدوات النظافة وتوفير وتأمين الأختام والمواد الملونة المستخدمة لختم المذبوحات، مشيرة إلى أنه جرى التنسيق بين مديرية الطب البيطري والشرطة لتأمين أعمال المجازر.



من جانبه استعرض الدكتور عمر زمزم، مدير إدارة المجاز بمديرية الطب البيطري سابقا، كيفية الاختيار السليم للأضحية، دليل اختيار الاضحية ، تحديد عمر الأضاحي بأنواعها المختلفة، التعامل مع الاضحية قبل الذبح، كيفية التعامل مع الذبيحة بعد الذبح وأساليب الغش التجاري في موسم عيد الأضحى و كيفية اكتشافه.



من جانبه قال الدكتور محمود مرزوق، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه تم تخصيص عدد 4 ساحات لصلاة عيد الأضحى المبارك علي مستوي المحافظة، بجانب فتح المساجد الكبرى التي تُصلي فيها الجمعة على مستوى المحافظة لأداء صلاة العيد.



وأكد على تخصيص 4 ساحات لصلاة العيد بشمال سيناء، وهي ساحة نادي ابي صقل بالعريش، وساحة النادي الرياضي ببئر العبد، وساحة مركز شباب الخربة ببئر العبد، وساحة مركز شباب رمانة ببئر العبد، حيث تم تخصيص خطيب أصلى وآخر احتياطي ليؤم المصلين بكل ساحة وإلقاء خطبة العيد.



وأشار الي استقبال المديرية إلي استقبال صكوك الاطعام، حيث تذهب قيمة الصك كاملة في صورة لحوم توزع على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى مراكز ومدن محافظة شمال سيناء عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة وفق كشوف الأسر الأولى بالرعاية.



لفت إلى أن الصك يجزئ من الزكاة والنذر والصدقات والكفارات وسائر أنواع البر، ويصل كاملًا إلى مستحقيه، وبدون خصم أي مصروفات إدارية أو إعلانية منه، حيث أنه "منك إلى يد المستحقين في عزة وكرامة".



بدوره قال المحاسب علي غيط، مدير مديرية التضامن الاجتماعي الي استعداد المديرية لعيد الأضحى المبارك، حيث ستقوم المديرية بتوزيع المواد العينية مثل الكراتين وشنط المواد الغذائية للمواطنين، بجانب التنسيق مع الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني في توزيع لحوم الاضاحي على المستحقين من خلال برنامج تكافل او كرامة في مختلف مدن المحافظة.

أضاف غيط، أنه سيتم ذبح عجل وتوزيعه علي أطفال دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش، بجانب توزيع الهدايا العينية عليهم، بجانب تنظيم قافلة طبية بالتعاون مع مؤسسة إبراهيم بدران للأعمال الخيرية لتوقيع الكشف الطبي علي أطفال دار الرعاية قبل العيد، وصرف العلاج بالمجان.