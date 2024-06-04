البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي لمصر يرتفع إلى 46.1 مليار دولار بنهاية مايو 2024

كشف البنك المركزي عن أرتفاع احتياطي النقد الأجنبي لديه بنهاية مايو 2024 لتسجل 46.125 مليار دولار ، مقابل 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي ، بزيادة قدرها نحو 5.068 مليار دولار.

ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.