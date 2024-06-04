"جنوب الجيزة" تتابع التجهيزات النهائية للجان الثانوية العامة

تابع عبد المقصود السعيد إبراهيم مدير عام إدارة جنوب الجيزة التعليمية، استعداد مدارس الجيزة الثانوية بنات ومدرسة أبو الهول الإعدادية بنين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة.

جاء ذلك بحضور مصطفى بدر مدير متابعة الإدارة ومحمد إبراهيم مدير التخطيط ، وكان في استقباله أمل عمران مديرة مدرسة الجيزة الثانوية بنات ومحمد ناصف مدير مدرسة أبو الهول الإعدادية بنين.

وتابع جاهزية اللجان بالمدارس من حيث الإضاءة والتهوية الجيدة من أجل راحة الطلاب والطالبات ووجود المرواح داخل كل لجنة ومتابعة سلامة الديسكات ونظافة الحمامات واللجان وصلاحية طفايات الحريق ومتابعة نظافة الطرق المحيطة.