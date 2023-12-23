كأس مصر.. النصر يعبر لدور الـ32 من بوابة طنطا

نجح الفريق الأول الكرة بنادي النصر في حصد بطاقة التأهل لدور الـ32 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على فريق طنطا في عقر داره بهدف دون رد في الدور التمهيدي بنفس المسابقة.

أحرز الهدف محمد كوتا في الدقيقة 94 من عمر اللقاء.

انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي وتحسن الاداء في الشوط الثاني وأجرى اشرف توفيق المدير الفني للنصر تغييرات بنزول عمرو ناصر واحمد حسين وعبد الرحمن ميسي وجندية وتمكن محمد كوتا من تسجيل هدف في الدقيقة 94 من تصويبه صاروخيه ليتأهل النصر لدور الـ32 بالكاس.

وحرص فريق النصر قبل بداية اللقاء على رفع لوحة تحمل كلمة “وداعا الدكتور عمرو عبدالحق أسطورة نادي النصر" الذي رحل منذ أيام قليلة.

وأهدى توفيق واللاعبين هذا الفوز لروح الدكتور عمرو عبدالحق وقال إن “عمرو عبدالحق لن يعود ورحيله خسارة كبيرة لنادي النصر وللرياضة المصرية”.

وأضاف مدرب النصر: “الفوز دفعة قوية قبل مباراة الدوري الهامة أمام منتخب السويس وحققنا فوز معنوي واثبتنا أننا نمتلك لاعبين أكفاء وان الجهاز الفني يعمل بشكل جيد”.