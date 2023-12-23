السجن المشدد 7 سنوات للمتهم بتهمة التعدي على عامل بالنزهة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 7 سنوات بالتعدي على عامل بسبب خلافات بينهما على مبلغ مالي وضبط بحيازة المتهم مواد مخدرة "حشيش" وسلاح أبيض”.

وتلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله عامل مقيم بدائرة القسم مصاب بإصابات بالغة.

بالفحص وبسؤاله قرر بأنه لدى توجهه لمسكنه فوجئ بالمتهم أمامه يطلب منه مبلغ مالي وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لقيام المتهم بالتعدي عليه واصابته بواسطة سلاح كان بحوزة المتهم مما أسفر عن إصابته المشار إليها ولاذ بالفـرار.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحيازته سلاح ناري ومواد مخدرة وإحداث إصابة جاره تتطلب علاج أكثر من شهر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.