جلسة بين مسؤولي الزمالك وفتوح لحسم ملف التجديد

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، جلسة مع أحمد فتوح، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لحسم ملف تجديد اللاعب مع القلعة البيضاء بشكل رسمي.

وجمعت جلسة بين مسؤولي الزمالك ووكيل أحمد فتوح، عقب مباراة ساجرادا الأنجولي، التي أقيمت بين الفريقين في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، شهدت حسم موقف فتوح مع النادي.

وشهدت الجلسة تقاربا كبيرا في وجهات النظر، بين اللاعب ومجلس إدارة الزمالك، بعد إبداء اللاعب رغبته في البقاء داخل القلعة البيضاء، ويتقى فقط الاتفاق على الرتوش الأخيرة لإعلان تجديد التعاقد بشكل رسمي.

وقرر مجلس إدارة الزمالك في وقت سابق إيقاف اللاعب لمدة شهر وعرضه للبيع، بعد مغادرته رفقة محمد صبحي ومصطفى الزناري، ثنائي الفريق، لمعسكر مباراة زد في بطولة الدورى العام، قبل أن يتم الاستقرار على عودة اللاعبين للمشاركة في التدريبات بعد انتهاء فترة الإيقاف.