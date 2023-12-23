"إكسترا نيوز" تعرض تقريرا عن إنجازات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا عن إنجازات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في توزيع المساعدات على المحتاجين في شتى المحافظات ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية.

وتحدث التقرير عن تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالتشارك مع الجهات الحكومية، وتم عمل قاعدة بيانات لـ37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقا، كما تحدث التقرير عن رسم سياسات عمل الجمعيات الكبرى بشكل تشاركى تكاملى، والدخول في مشروعات مشتركة والتخطيط بشكل مسبق يضمن التكامل.

كما أكد التقرير انفاق 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر لمساعدة 30 مليون مواطن، ومراجعة ميزانية أعضائه من كافة الجهات الرقابية، وأن متوسط الخدمة المقدمة للفرد 400 جنيه، وأن متوسط تكلفة الخدمة المقدمة للأسر 2000 جنيه.

وأشار التقرير إلى دعم 25 مليون مواطن بمساعدات غذائية واستقبال 5 ملايين مواطن فى مستشفيات ومراكز طبية وتوفير 39500 فرصة عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق مبادرة ازرع لتحسين أحوال صغار الفلاحين، وإطلاق قوافل ستر وعافية التي تضم مجموعة متنوعة من الخدمات وتشكيل غرفة عمليات لتلقى الشكاوى والتحرك السريع وقت الأزمات والتنسيق المشترك مع الحكومة في كافة ملفات التنمية الشاملة ودمج 250 الف شاب من المتطوعين في أنشطة التحالف.