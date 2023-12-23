ممثل بعثة فلسطين في اليابان: نأمل في إظهار صمود شعبنا في معرض أوساكا 2025‎

السبت 23/ديسمبر/2023 - 10:46 ص

أعرب ممثل البعثة العامة الدائمة لفلسطين في اليابان وليد صيام، اليوم السبت، عن أمله في إظهار صمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الإسرائيلي خلال معرض إكسبو أوساكا العالمي لعام 2025.

وأكد ممثل البعثة العامة الدائمة لفلسطين في اليابان - في حوار أجراه مع وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - أن "فلسطين تأمل في إظهار صمود شعبها في المعرض العالمي لعام 2025 في أوساكا، على الرغم من أن التحديات التي تفرضها الحرب الإسرائيلية يمكن أن تعرض مشاركتها في الحدث للخطر".

وقال: "نحن، الأشخاص الذين يُقتلون وتُسلب أرواحنا منا، نأتي لنُظهر للعالم أننا نحب الحياة"، مضيفا: "علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث ثم نقرر ما إذا كنا سنصمم جناحا أو سنأتي إلى إكسبو 2025 أم لا"، مبينا أن "الأمر يعتمد على عوامل سياسية وقيود تتعلق بالميزانية والتمويل؛ لذلك هناك العديد من الأسئلة التي نواجهها الآن فيما يتعلق بمعرض إكسبو 2025".

وأشار صيام، إلى أنه "يريد عرض التكنولوجيا والثقافة والطعام بطريقة تظهر أن الفلسطينيين ليسوا محتلين بل مجني عليهم ويتعرضون للقتل والسلب".

وأكد أنه يريد إيصال رسالة في المعرض القادم حول قوة الشعب الفلسطيني من خلال المقارنة بين قدرتهم على التحمل في مواجهة الاحتلال والشدائد وبين قدرة شجرة الزيتون، التي تستغرق سنوات لطرح الزيتون ويمكن أن تعيش في ظروف قاسية وبيئات صعبة.

وفي ما يتعلق بالحرب المستمرة في غزة، كرر صيام دعوته إلى "وقف كامل لإطلاق النار" وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية، بينما حث الحكومة اليابانية على مواصلة "الضغط على إسرائيل" في الأمم المتحدة لوقف إراقة الدماء.

وشدد الدبلوماسي الفلسطيني على أن "الناس يعيشون في العراء الآن لأنه لا يوجد ما يكفي من الخيام. الحياة صعبة للغاية حتى مع المساعدات الإنسانية الدولية"، واصفا الوضع بأنه "كارثة إنسانية".

وفي معرض إكسبو العالمي السابق الذي أقيم في دبي في الفترة من أكتوبر 2021 إلى مارس 2022، قامت فلسطين ببناء أحد أكبر أجنحتها التي قدمت للزوار جولات الواقع الافتراضي للمعالم السياحية الرئيسية في القدس.