عايدة علام: السمسمية سهرة ممتعة مع التراث الشعبي لمدن القناة وسيناء

أعربت الناقدة الدكتورة عايدة علام، أستاذ السينوغرافيا والتقنيات المسرحية ورئيس قسم علوم المسرح الأسبق بكلية الآداب جامعة حلوان، عن سعادتها بمشاهدة العرض المسرحي السمسمية قائلة: سهرة ممتعة مع التراث الشعبي لمدن القناة وسيناء تقدمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال بإدارة الفنان محمد الشرقاوي.

وأضافت علام، أن عرض السمسمية للمخرج الفنان الواعي سعيد سليمان، محاولة لإحياء وابتعاث روح المقاومة من خلال شخصيات واقعية لعبت دورًا عظيمًا في مقاومة العدو والتصدي له بشجاعة وبسالة، حفرت أسماءها سجل التاريخ بحروف من الدم.

وأكدت علام، أنه عرض ساخن يمنح النفي طاقة إيجابية ويسكنها بروح المقاومة، ليست فقط في أوقات الحرب، بل المقاومة في الحياة لكل لحظات الضعف أو الاستكانة، ومحاولة جادة لتحقيق واقع أفضل والسعي نحو مستقبل أكثر إشراقًا.

عرض «السمسمية» يعرض يوميا على خشبة المسرح العائم الصغير بمنطقة المنيل في التاسعة مساء، وهو من إنتاج فرقة مسرح المواجهة والتجوال، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح.

والمسرحية بطولة كل من: آسر علي، إيمان مسامح، محمد النمس، أحمد جمال، عبدالرحمن آل مرسي، مريم سعيد، جاكلين سعد، سالي النمس، وسام مصطفى، أشرف عبدالرؤوف، هيثم درويش، أحمد السيد، روجينا نادي، وإياد القاضي، رؤية موسيقية هيثم درويش، ديكور وملابس سماح نبيل، ماكياج رحاب طايع، مساعدو الإخراج رحمة محمد، دنيا بكر، مخرجون منفذون عليا عبدالخالق، فاطمة عصمت، وأحمد ماهر، كتابة وإخراج سعيد سليمان.