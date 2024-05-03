الحساء والخضراوات المشوية.. أبرز المأكولات في الجمعة العظيمة

هناك بعض الأطعمة الشهيرة التي يتم تناولها في الجمعة العظيمة لدى المسيحيين وتشمل:

1. السمك: يُعتبر تناول السمك تقليدًا مشهورًا في بعض الثقافات المسيحية في يوم الجمعة العظيمة، حيث يُفضل تناول السمك بدلاً من اللحوم الأخرى.

2. الخضراوات المشوية: تشمل هذه الأطعمة مثل البطاطا المشوية والخضروات الموسمية المشوية، التي تعتبر بديلاً صحيًا ومناسبًا خلال هذا اليوم.

3. الصلصات والحساء: يُفضل تناول الأطعمة الخفيفة والسوبات الغنية بالمكونات الصحية مثل الحساء والصلصات الطازجة.

4. الخبز: يتم تناول أنواع مختلفة من الخبز، بما في ذلك الخبز البلدي أو الخبز المقرمش.

5. الحلويات التقليدية: تشمل هذه الحلويات الشعبية مثل الكعك والبسكويت والحلويات الدينية الخاصة بعيد الفصح.

وتختلف تقاليد تناول الطعام خلال الجمعة العظيمة من بلد لآخر ومن طائفة دينية إلى أخرى، لذا قد تكون هذه مجرد أمثلة عامة.