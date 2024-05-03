الفلسطينيون في الضفة الغربية يتعرضون لحملة مداهمات شرسة وهجوم المستوطنين

أكدت ولاء السلامين مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية، أن هناك حملة مداهمات شرسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي على جبل الغرمة في بلدة بيتا جنوبي نابلس بالضفة الغربية.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، إن هناك هجمات من المستوطنين في الجبل، وتصدي من قبل أهالي البلدة للهجوم على منازلهم.

وأوضحت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ اقتحامات بعدد من قرى ومدن الضفة الغربية، لافتة إلى أنه يصعب حصر عدد الاقتحامات نظرًا لكثرتها من الشرق وحتى الجنوب.

وتابعت: "عدد من بلدات الخليل تتعرض لعدد كبير من الاقتحامات بالضفة الغربية، دون وقوع إصابات".

وحول عدد المعتقلين، واصلت، أن هناك أكثر من 8500 فلسطيني اعتقلوا منذ 7 أكتوبر الماضي، لافتة إلى أن هناك عددًا من الأسرى الشهداء منذ الحرب الإسرائيلية بلغ 18 شهيدًا.