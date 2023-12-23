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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ختام عرض "الفولكلور والعصور" على مسرح الجمهورية.. صور

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شهد مسرح الجمهورية، مساء أمس الجمعة، ختام عرض "الفولكلور والعصور" لفرقة فرسان الشرق للتراث، التابعة لدار الأوبرا المصرية، من تصميم وإخراج الدكتور عصام عزت، والذي قدم على مدار ليلتين عرض.

تناول العرض أشكال التراث الفني التى نتجت عن العصور التاريخية فى مصر وحمل كل منها طابعاً خاصاً، فيبدأ العرض بمشهد من العصر الفرعوني، ثم تنتقل بعدها التابلوهات الاستعراضية إلى العصر الحديث والمعاصر مروراً بفترات الحضارة القبطية والإسلامية فى مزيج فنى يبرز الثراء الفكرى وتميز الهوية المصرية.

"الفولكلور والعصور" من تصميم اضاءة رضا إبراهيم، وديكور أحمد زايد. 

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