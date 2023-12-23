ترامب يدعو بايدن لمناظرة كجزء من الحملة الانتخابية

صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مقابلة مع المذيع الأمريكي هيو هيويت، إنه يريد مناظرة الرئيس جو بايدن كجزء من الحملة الانتخابية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال ترامب إجابة على سؤال المضيف عما إذا كان سيشارك في مناظرة مع بايدن في حال فوز كليهما بترشيح حزبيهما: "تسألني هل؟ سأنتظرهذا بفارغ الصبر! ماذا عن عشر جولات؟..ماذا عن أن نتناظر عشر مرات؟".

وسبق أن منعت المحكمة العليا في ولاية كولورادو دونالد ترامب من المشاركة في الانتخابات المحلية.

وفي وقت سابق، تم رفع دعاوى قضائية تطالب بعدم السماح لترامب بالمشاركة في الانتخابات في 16 ولاية أمريكية أخرى.

وفي 10 ديسمبر، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أوروبا تخشى عواقب فوز ترامب المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال ترامب أيضا من جهته إن بايدن يشكل تهديدا للديمقراطية في الولايات المتحدة.