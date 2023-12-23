أمام العدالة| الحكم على قاتلي أسماء «فتاة الدقهلية» والمتهمين بقتل عامل في منشأة القناطر.. أبرز محاكمات السبت

تشهد ساحات المحاكم، اليوم السبت، عدة محاكمات مهمة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا الحكم على قاتلي أسماء فتاة الدقهلية ومحاكمة متهمين بقتل عامل بسبب خلافات بينهم في منشأة القناطر.

- "بعد استطلاع رأي المفتي" الحكم على قاتلي أسماء فتاة الدقهلية

تصدر محكمة جنايات المنصورة، حكمها على شابين وذلك لقتلهما فتاة بغرض سرقتها والتعدي عليها جنسيًا بعد وفاتها داخل منزلها بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، وذلك بعد أن قررت هيئة المحكمة الجلسة الماضية بإحالة أوراقهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

يصدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين خيرت المري، وذلك في القضية رقم 2330 لسنة 2015 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 96 لسنة 2016 كلي جنوب المنصورة.

وكان المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة، قد أحال كل من: أحمد ع.ع.ال.أ.، 27 عامًا، وكريم خ.ال.، 26 عامًا، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات المنصورة، وذلك لأنهما في عام 2015 قتلا المجني عليها أسماء أحمد محمد محمد رضوان، 37 سنة، ربة منزل، ومقيمة في مساكن الجلاء التابعة لقسم أول المنصورة، حيث تهجموا على منزلها بعد وفاة والديها، وأنهيا حياتها وتعديا عليها جنسيًا وسرقا مدخراتها وفرا هاربين.

وبعد 7 سنوات من الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من كشف غموض وملابسات القضية، وتم ضبط المتهمين في شهر أغسطس عام 2022، بعد أن قيدت القضية ضد مجهول، وأحيلا لمحكمة الجنايات التي قضت بإحالة أوراقهما لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

- محاكمة متهمين بقتل عامل بسبب خلافات بينهما في منشأة القناطر

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة متهمين بقتل عامل لخلافات سابقة بينهم بمنطقة منشأة القناطر.

يصدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب وياسر إبراهيم محمد، وأمانة السر صبحي عبد الحميد.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 17019 لسنة 2021 منشأة القناطر، للمتهمين "عبد الكريم. ف"، "محمد. ح"، قتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد أحد الأشخاص، باستخدام سلاح ناري بسبب خلافات سابقة بينهم.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين حازا وأحرزا أسلحة نارية "بندقية آلية وذخائر"، دون ترخيص.