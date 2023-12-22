الأمين العام للأمم المتحدة: ما يحدث في غزة لم نشهد له مثيلا

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن عمليات إسرائيل العسكرية تعرقل وصول المساعدات لقطاع غزة، مؤكدا أن ما يحدث هناك "لم نشهد له مثيلا، ويجب أن تتوقف الحرب لإيصال المساعدات،" بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، خلال جلسة تصويت في مجلس الأمن الدولي بشأن قرارات تخص النزاع الدائر في غزة، "انتظرنا 70 يوما من أجل الحصول على موافقة إسرائيل في فتح معبر كرم أبو سالم أمام المساعدات،" متابعا أن وقف إطلاق النار لغايات إنسانية هو السبيل الوحيد لوقف المعاناة.

كما أعرب جوتيريش عن استيائه الشديد من تصريحات مسؤولين إسرائيليين وهم يشككون بحل الدولتين.

وأوضح "أن الأمور لا تحدث بحسب ما نأمل أن تكون وكنت آمل أن يحدث شيء عندما طالبت بتفعيل المادة 99."