"ناسا" ترصد نجوماً رسمت شجرة ميلادية في الفضاء

أعلنت وكالة ناسا الأمريكية للفضاء رصد مجموعة من النجوم "الشابة"، التي ظهرت في الفضاء علي هيئة مجسما يشبه إلى حد كبير شجرة عيد الميلاد.

وحرصت ناسا على مشاركة متابعيها عى منصة إكس صورة للشجرة معلقة: "رصد مرصد شاندرا الأضواء الزرقاء والبيضاء التي تزين "مجموعة شجرة عيد الميلاد"، وهي عبارة عن سرب من النجوم والغاز على بعد حوالي 2500 سنة ضوئية من الأرض".

ووفقا لبيان صادر عن ناسا، نقلت تفاصيله مجلة "بيبول" الأمريكية، أُطلق على الاكتشاف الجديد اسم علمي هو "جي سي 2264". واعتبرت أن الشجرة تكونت من مجموعة ضخمة من النجوم الفتية على بعد 2500 سنة ضوئية من الأرض.

وتتراوح أحجام النجوم في هذه المجموعة الجديدة، بين ما هو أصغر من الشمس، ويشكل حوالى نسبة 10% منها، وبين نجوم أكبر من الشمس بحوالى 7 مرات، يسيطر عليها اللون الأخضر الساطع مع انعكاسات زرقاء وبيضاء.

شجرة سرو أو صنوبر في الفضاء

أفادت ناسا بأن "مرصد شاندرا للأشعة السينية" التابع لها، رصد هذه النجوم وهي تنفث ألوانها على شكل أشعة سينية، ساعدت تلسكوب المرصد على ضبط بياناتها البصرية، من موقعه في قمة كيت على جبل كونلان، في ولاية أريزونا الأمريكية.

ولفتت إلى أن الغازات المحيطة بالنجوم أعطت اللون الأخضر، الشبيه بشجر السرو أو الصنوبر الخاصة بالميلاد، فيما مسحت الأشعة تحت الحمراء الأجواء المحيطة بالنجوم الأمامية والخلفية، التي برزت باللون الأبيض.



شهر على اكتشاف سابق

يأتي إعلان ناسا عن اكتشافها الجديد بعد شهر فقط، من الكشف عن رؤية جديدة للكون، عبر عنقود من النحوم الكوكبية المجرية، رصدها تلسكوبا جيمس ويب وهابل الفضائيين، اللذين يقعان على بُعد مليون و5 ملايين كيلومتر خلف الأرض والشمس.

فيما تقع المجموعة التي سُميت "ماكينتوش 0416"، على بعد حوالى 4.3 مليارات سنة ضوئية من الأرض، وفقا لوكالة الفضاء، وساهم اكتشافها بتوفير تفاصيل عن المجرات خارج محموعتنا الشمسية، وأبعادها الضوئية.