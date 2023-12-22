الدوري السعودي.. رونالدو يقود هجوم النصر أمام الاتفاق

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الاتفاق، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق النصر، اليوم الجمعة، نظيره الاتفاق على ملعب الأول بارك، حيث ينطلق اللقاء في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود رونالدو هجوم العالمي أمام الاتفاق، رفقة السنغالي ساديو ماني والبرازيلي أندرسون تاليسكا، كما يتواجد في التشكيل الأساسي للفريق، الثلاثي الأجنبي في وسط الملعب، سيكو فوفانا، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو، بجانب مشاركة المدافع إيمريك لابورت والظهير الأيسر أليكس تيليس أساسيان في تشكيل النصر.

ويسعى النصر لحصد الثلاث نقاط في مباراة اليوم، لملاحقة الهلال في صدارة الدوري السعودي، بالرغم أن رفاق كريستيانو رونالدو لديهم مباراة مؤجلة.

ويحتل فريق النصر، وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 37 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ50 نقطة، بينما يأتي الاتفاق في المركز الثامن وفي رصيده 24 نقطة.

تشكيل النصر لمواجهة الاتفاق

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - إيمريك لابورت - أليكس تيليس

خط الوسط: سيكو فوفانا - مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو

وفي الهجوم: أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو - ساديو ماني.