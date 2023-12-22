التصريح بدفن جثة شاب قتل على يد عاطل في حلوان

أمرت نيابة حلوان، بالتصريح بدفن جثة شاب قتل خلال مشاجرة بدائرة القسم، عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية لجثمان المجني عليه، لكشف سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وكشفت التحقيقات الأولية عن حدوث خلافات مالية بين المتهم والمجني عليه وتطور الأمر إلى مشاجرة، وقام المتهم بطعن الضحية طعنة نافذة بسلاح أبيض وتوفي على إثرها.

تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله (عاطل – مقيم بمحافظة الجيزة) توفى متأثرًا بإصابته بجرح طعنى بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع والده، واتهم (عاطل - مقيم محل البلاغ) بالتعدى على نجله بالضرب، بسبب خلافات سابقه بينهما، ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة سلاح أبيض "سكين".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.