عاطل يقتل أخر طعنا بالسكين فى مشاجرة بحلوان

أقدم عاطل على قتل أخر طعنا بالسكين فى مشاجرة بينهما بمنطقة حلوان.



تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عاطل – مقيم بمحافظة الجيزة) توفى متأثرًا بإصابته بجرح طعنى بالجسم إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تم التقابل مع والده، وإتهم (عاطل - مقيم محل البلاغ) بالتعدى على نجله بالضرب، بسبب خلافات سابقه بينهما، ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة سلاح أبيض "سكين".

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.