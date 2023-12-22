ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الصين إلى 144 قتيلاً

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أنه تأكد مقتل 144 شخصا على الأقل، في زلزال ضرب شمال الصين، في وقت متأخر يوم الاثنين الماضي.



وأضافت الوكالة أن حصيلة القتلى ارتفعت من 134 إلى 144 شخصا، بعد انتشال المزيد من الضحايا جراء الزلزال، الذي بلغت قوته 6.2 على مقياس ريختر.



وأشارت "شينخوا" إلى إصابة المئات.

وقالت هيئة "المسح الجيولوجي الأمريكي"، التي قدرت قوة الزلزال بـ5.9 درجة، إنه وقع في الساعة11 و59 دقيقة مساء الإثنين الماضي.

وهذا الزلزال هو الأكثر دموية في الصين، منذ تسع سنوات.

كانت السلطات المحلية الصينية قد ذكرت مساء أمس الخميس أن الكارثة أسفرت عن إصابة 198 شخصا في تشينغهاي، ولا يزال ثلاثة في عداد المفقودين، بحسب ما أوردته صباح اليوم الجمعة وكالة "شينخوا".



ووفقا للمركز الصيني لشبكات الزلازل، وقع الزلزال الساعة 59:11 مساء يوم الاثنين الماضي، على عمق حوالي 10 كيلومترات، وكان مركزه بلدة ليوقو، التي تقع على بعد حوالي 8 كيلومترات من مقر محافظة جيشيشان ذاتية الحكم لقوميات باوآن ودونجشيانغ وسالار في مقاطعة قانسو.

وبحلول صباح الأربعاء الماضي، تأكد مقتل ما مجموعه 113 شخصا في قانسو.