مصطفى يونس: بشكتاش يريد ضم زيزو مقابل 10 ملايين دولار

أكد مصطفى يونس، نجم نادي الأهلي السابق، اهتمام فريق بشكتاش التركي، بضم أحمد مصطفى زيزو، نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.



وقال مصطفى يونس، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «اللعيب»: «نادي بشكتاش، يرغب في التعاقد مع زيزو، العرض جاء عن صديق لي في تركيا»



وأوضح: «عرض بشكتاش لضم زيزو، مقابل 10 ملايين دولار، يحصل نادي الزمالك على 6 ملايين دولار، بينما يحصل اللاعب على 4 ملايين دولار في الموسم».



وأشار مصطفى يونس أنه تواصل مع أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على فريق الكرة، وأبلغه بعرض زيزو، وعرض عليه مدرب عن طريق نفس الشخص الذي أحضر عرض بشكتاش.