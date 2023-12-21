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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

عاطل يقتل طفلته أثناء مشاجرة مع زوجته في بولاق الدكرور

أرشيفيه
أرشيفيه
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أنهي عاطل حياة طفلته بضربها علي الرأس بالخطأ أثناء مشاجرة مع زوجته بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغا من عاطل يفيد بوفاة نجلته بنزلة برد عقب دخولها في حالة إعياء شديدة ولم يشتبه بوفاتها جنائيا ومقيمين بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحـــص وسؤال والدة الطفلة أيدت ما جاء علي لسان زوجها وبعمل التحريات وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي تبين كذب رواية المبلغ ووجود شبهة جنائية في الواقعة.

بتقنين التحريات وتضييق الخناق علي المبلغ اعترف بارتكاب واقعة قتل نجلته "كيان" 4 أشهر، عن طريق الخطأ وأنه أثناء تعديه بالضرب علي زوجته ضرب الطفلة علي رأسها فلقت مصرعها متأثرة بالضربة

تم التحفظ علي المتهم ونقل جثة الطفلة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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