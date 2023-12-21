حفلات رأس السنة.. سامر كابرو يحتفل بالعام الجديد بحفل في سوريا

يستعد الفنان السوري سامر كابرو لتقديم حفل غنائي بالتعاون مع كورال جوقة السيدة العذراء، أم الزنار، في مدينة حمص السورية مساء اليوم الخميس وبالتزامن مع احتفالات قدوم العام الجديد.

وأطلق سامر مؤخرا أغنية حملت عنوان "حبيبي الحنون"، باللهجة الجزراوية، وهي مأخوذة عن الأغنية الإيرانية "مجنون نابودام"، بعد أن تم إعادة توزيعها.



الأغنية من كلمات شمعون جرجس، ألحان محمد هيشماتي، توزيع كريست ميكائيليان ميكس، ماستر مروان شلمي استوديو دريمز، تسجيل صوت "ساوند فيليج" في ألمانيا.



ويستعد كابرو لإصدار مجموعة أغاني باللغة الإنجليزية بتوزيع جديد، بالتزامن مع اقتراب حلول أعياد الميلاد ورأس السنة، فيما سيقوم بإحياء أعياد الميلاد ورأس السنة بمجموعة حفلات في أوروبا وهولندا وألمانيا.