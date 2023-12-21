خلافات مالية السبب.. النيابة تناظر جثة سائق توك توك قتل على يد صديقه بالحوامدية

ناظر فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة جثة سائق توك توك "له معلومات جنائية مسجلة" قتل على يد صديقه مبيض محارة "له معلومات جنائية مسجلة" بسبب خلافات مالية بينهما ورفض المجني عليه سداد دين للمتهم بمنطقة الحوامدية جنوب المحافظة.

كما أمرت النيابة بانتداب طبيبًا شرعيًا لتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحة لها وتسليم الجثمان لذويه لإستكمال إجراءات الدفن.

وواجهت النيابة العامة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط والتي أقر بصحتها وعليه أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الموعد المحدد وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم واستكمال التحريات التكميلية حول الواقعة والعرض فور الانتهاء منها.

وتلقى المقدم عبدالباقي أمين رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة سائق مركبة "توك توك"- له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، بداخل شقة بعقار كائن بدائرة القسم ملك صديق المجنى عليه مبيض محارة، له معلومات جنائية ، مقيم بالشقة محل البلاغ.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلي أن المجنى عليه تربطه علاقة صداقة بمالك الشقة محل البلاغ، وأنه دائم التردد عليه وبتاريخ الواقعة وحال تواجدهما بالشقة حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة لخلافات مالية بينهما قام على إثرها مالك الشقة بالتعدى على المجنى عليه بالضرب وإحداث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر بأن المتوفى مدين له بمبلغ مالى وأنه دائم التهرب منه وبتاريخ الواقعة حال تواجدهما بالشقة محل البلاغ ومطالبة المتهم من المجنى عليه بالمبلغ المالى حدثت مشادة كلامية بينهما قام خلالها المتهم بالتعدى على المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض سكين، محدثاً إصابته التى أدت لوفاته ولاذ بالهرب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.