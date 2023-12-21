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الخميس 21 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش سياسية الحكومة بشأن المناطق الصناعية باقتصادية قناة السويس

الشيوخ
الشيوخ
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تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق، يومى الأحد والاثنين المقلبين، مناقشة طلب مناقشة عامة للنائب طارق نصير. وعشرون عضوا آخرين بشأن استيضاح سياسية الحكومة بشان المناطق الصناعية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

يذكر أن الجلسة السابقة للشيوخ ناقشت تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن دراسة  "التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة " سوق الكربون- ضريبة الكربون".

وكشف  تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ بشأن دراسة النائب عمرو عزت عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن نظام أسواق الكربون قد يكون الأكثر ملائمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطني يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري

مجلس الشيوخ سياسية الحكومة ب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس