"مقومات نجاح المرشد السياحي" ندوة بسياحة حلوان

عقدت كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة بعنوان "مقومات نجاح المرشد السياحي"، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية، وإشراف الدكتور سامح جمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع.

وهدفت الندوة إلى تزويد طلبة قسم الإرشاد السياحي بالمهارات والخبرات اللازمة لنجاح المرشد السياحي، حيث ناقشت طبيعة عمل المرشد وكيفية تنمية مهاراته والتحديات التي تواجهه.

وقدمت سارة عبد المنعم، المرشدة السياحية، محاضرة قيّمة في الندوة التي حضرها 70 طالبًا وطالبة من القسم، وشهدت تفاعلاً كبيراً وتبادلاً للأسئلة والآراء.

وقامت الدكتورة دعاء قنديل، أستاذ الإرشاد السياحي بالكلية، بتنسيق فعاليات الندوة الناجحة.