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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن: لا أتوقع التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس قريبًا

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، على المفاوضات الجارية الآن بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس في قطاع غزة.

وقال بايدن للصحفيين خلال رحلة إلى ميلووكي بولاية ويسكونسن، إن واشنطن تضغط، وأنه لا يتوقع التوصل قريبًا إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة ولكن هناك جهود لترتيب هذه القضية.

وتجري الآن مفاوضات بمشاركة الولايات المتحدة لمحاولة الترتيب لإطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين ومن المتوقع أن يجتمع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ورئيس وزراء قطر لمناقشة القضية.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، وجود محادثات جارية بشأن هدنة جديدة محتملة بين إسرائيل وحركة حماس ووصفها بـ"الجادة للغاية".

وقال كيربي "إنها نقاشات ومفاوضات جادّة للغاية ونأمل أن تؤتي ثمارها"، مضيفا "إنه أمر نعمل عليه منذ انتهاء فترة التوقف السابقة".

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