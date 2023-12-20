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الخميس 21 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. رادارات المرور ترصد 14897 مخالفة تجاوز السرعة المقررة

مخالفة تجاوز السرعة
مخالفة تجاوز السرعة المقررة
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 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط (67784) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:
 (14897) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (527) مخالفة السير بدون تراخيص.
 (108) دراجة نارية مخالفة.
 (17) مخالفة موقف عشوائى.
 (1816) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 (6) مخالفات شروط التراخيص.
 جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية ضبط ‏67784مخالفة مرورية