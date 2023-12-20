تأجيل محاكمة المتهمين باختطاف قهوجي واجباره علي توقيع 7 إيصالات أمانة بالوراق

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة نجار وعامل جراج لاتهامهما بخطف قهوجي وإجباره على توقيع 7 إيصالات أمانة بالوراق لجلسة اليوم الرابع من دور شهر فبراير القادم.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين "م أ م" نجار باركية 32 سنة، "م ص م" عامل جراح 34 سنة، فى القضية رقم 1487 لسنه 2023 لجنح الوراق، تهمه خطف شخص بالإكراه.



وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قاموا بخطف المجنى عليه " بالإكراه، بأن قاموا باستدراجه بواسطة إحدى السيدات مجهولة الهوية بأن قامت بمهاتفته وايهامة باجراء علاقة عاطفية معه، واتفقا بالتقابل بإحدى الوحدات السكنية وعليه انتقل المجنى عليه إلى المكان المتفق عليه سلفًا، ففوجئ بهم مشهرين بوجه سلاح أبيض "مطواة" احراز الأول، واقتياده إلى أحدى الجراجات المطلة على نهر النيل.



وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين اجبروا المجنى عليه بالقوة والتهديد على التوقيع على سندات مثبتة لدين وهى عبارة 7 إيصالات أمانة، وذلك بأن اختطفوه واحتجزوه بإحدى الأماكن "جراج" التى أعدوها لذلك الغرض واشهروا بوجهه أسلحة بيضاء.

كما ضربا عمدًا المجنى عليه مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك مستخدمين أيديهم محدثين به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى، والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يومًا، كما وجهت إليهم تهمه أحراز أسلحة بيضاء مطواة - سكينتين، بدون ترخيص ودون مسوغ قانوني.

وشهد المجنى عليه "عيد ع ا" 34 سنة قهوجى، فى تحقيقات النيابة العامة، بانه على إثر اتصال هاتفى بإحدى السيدات مجهولة الهوية بإيهامه لإقامة علاقة عاطفية، اتفقا على التقابل بإحدى الوحدات السكنية، وعليه توجه للمكان المتفق عليه سلفًا، وبدلوفه فوجئ بتواجد المتهمان وأخر مجهول قاموا بالتعدى عليه بالضرب بأيديهم واحداث اصابته الثابتة بالتقرير الطبى، وخطفه واقتياده إلى احدى الجراجات المطلة على نهر النيل تحت تهديد سلاح أبيض "مطواة"، واحتجازه مدة يوم تقريبًا وحال ذاك أشهر المتهمين بوجهه السلاح الأبيض.