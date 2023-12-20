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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع عدد ضحايا انفجار مستودع نفطي في غينيا إلى 230 قتيلا ومصابا

غينيا
غينيا
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أعلنت الحكومة الغينية ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الانفجار الذي وقع في مستودع نفطي بالعاصمة "كوناكري" إلى 18 قتيلا و212 مصابا. 

ونقلت قناة (فرنسا 24) الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء، عن الحكومة قولها "إن 127 من المصابين غادروا المستشفى عقب تلقي العلاج في حين لا يزال 85 آخرون في المستشفى بينهم أربعة في العناية المركزة".

وأشارت القناة إلى أن الانفجار وقع في المستودع الرئيسي لشركة النفط الحكومية في محافظة "كالوم" بالعاصمة "كوناكري"، وتسبب في تحطيم نوافذ العديد من المباني في منطقة الميناء.. موضحة أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الانفجار.

كوناكري غينيا