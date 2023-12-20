رئيس الوزراء الروسي يؤكد أن تعزيز العلاقات مع الصين يلبي مصالحهما المشتركة

أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أمس الثلاثاء، أن تعزيز العلاقات بين موسكو وبكين يلبي بشكل أكبر المصالح طويلة المدى لكلا البلدين.

وأوضح ميشوستين - خلال الاجتماع الدوري الثامن والعشرين لرئيسي الحكومتين الروسية والصينية - أن موسكو وبكين لديهما نموذج خاص للتعاون بين الدول، يرتكز على حوار قائم على الاحترام المتبادل والمساواة والثقة.. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف رئيس الوزراء الروسي أن العمل المشترك في مثل هذه المجالات المهمة يتم تحت التوجيه الاستراتيجي لرؤساء الدول، مشيرا إلى أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج عقدا اجتماعين هذا العام.

كما لفت الانتباه إلى تأكيد الرئيسين الروسي والصيني أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستويات عالية جدا في تاريخهما.