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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ختام فعاليات دورة تنمية مهارات العاملين بصحة الدقهلية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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نظمت مديرية الصحة بالدقهلية تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة  دورة تدريبية لتنمية مهارات العاملين بإدارة خدمة المواطنين بالمديرية والادارات والمستشفيات التابعة  .

استمرت الدورة على مدار 3 ايام بمشاركة نحو 15 متدرباً من مختلف الإدارات والمستشفيات التابعة  وتحت إشراف مباشر من إدارة خدمة المواطنين بوزارة الصحة.
حاضر بالدورة فريق الوزارة بقيادة صفاء علام و هالة سلطان وشيرين نعيم الى جانب ليلى عبد السلام وهدى أحمد و عمر خالد.

تضمنت الدورة محاضرات نظرية حول طرق إدارة الأزمات وجمع وتحليل البيانات إلى جانب مهارات التفكير التحليلى وطرق حل المشكلات فضلاً عن فن التعامل مع الجمهور.
وقال محمود الباز مدير إدارة خدمة المواطنين أن الدورة تنعقد بصفة دورية كل 3 أشهر لرفع كفاءة العاملين بالإدارة مما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

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