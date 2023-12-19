معرض بمكتبة مصر بالأقصر احتفالاً باليوم العالمي للغة العربية.. صور

شهدت مكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، إقامة معرض على هامش احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالأقصر، والتي أقيمت تحت شعار "لغتي خالدة" تحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وبحضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم وقيادات المديرية ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة ومعلمي المدارس والعديد من الطلاب.

وأبدى الدكتور صبري خالد، إعجابه بالمعرض المقام علي هامش الاحتفالية، وما بذله الطلاب من جهد مشكور، مؤكدا علي أهمية اللغة العربية التى تمثل هويتنا حيث تعتبر هى اللغة الأدق بين اللغات فى وصف الأشياء، ويوجد للكلمة الواحدة أكثر من مرادف وأن الهدف من الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية هو تقديم احتفال يليق بلغة القرآن الكريم.

من جانبه، رحب محمد حساني مدير مكتبة مصر العامة، بالحضور من الأساتذة والطلاب وأولياء الأمور، مشيرا إلى أنه تم توجيه فريق عمل المكتبة بتقديم كل أوجه الدعم لحاضري فعاليات اليوم، مضيفاً أن هذا الاحتفال جاء نتيجة لإدراج اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، ليصبح 18 ديسمبر هو اليوم العالمي للغة العربية من كل عام.

فيما قالت مريم حبيب، موجه صفوف أولي بالإدارة التعليمية للأقصر ومنسق عام احتفالية اليوم العالمي باللغة العربية، أن هذا العام ينفرد بمشاركة ٧ مراكز وإدارات تعليمية بالأقصر بناءا علي توجيهات الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، حيث قدمت هذه الإدارات معرضا يضم مهارات التلاميذ من مطويات وقصص قصيرة ولافتات وقاموس كلمات داخل مدارسهم، بالإضافة إلى مشاركة بعض المعلمين بابتكار استراتيجية تدريس من خامات البيئة لشرح الدروس وعمل وسائل تعليمية مختلفة.

وأشارت مريم، إلى أن إدارات إسنا التعليمية والطود وأرمنت والقرنة والزينية شاركت بالمعرض.

المعرض (2)

المعرض (1)

المعرض (8)

المعرض (7)

المعرض (6)

المعرض (5)

المعرض (4)