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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سلطنة عمان تفوز على الكويت باليوم الثانى للبطولة العربية العسكرية للكرة الطائرة.. صور

جانب من البطولة
جانب من البطولة
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نجح منتخب سلطنة عمان العسكرى للكرة الطائرة فى الفوز على شقيقه منتخب الكويت 3 / 1 ، وذلك ضمن مباريات اليوم الثانى للبطولة العربية العسكرية الثالثة للكرة الطائرة ، المقامة حالياً المقامة بالصالة الرياضية المغطاة بقاعدة الملك فهد الجوية بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية ، وتستمر حتى 24 ديسمبر الجارى 2023 بمشاركة ” 5  ” دول عربية من الأعضاء بالإتحاد العربي للرياضة العسكرية.

قدم منتخبا سلطنة عمان والكويت عرضا قوياً وكانت الإثارة والأداء الحماسى والرجولة عنوان أشواط المباراة الأربعة ، لينتهى اللقاء بفوز المنتخب العمانى بنتيجه 3 / 1 ويستعيد توازنه سريعاً بعد نتيجه مباراة الافتتاح .

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