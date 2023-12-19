سلطنة عمان تفوز على الكويت باليوم الثانى للبطولة العربية العسكرية للكرة الطائرة.. صور

نجح منتخب سلطنة عمان العسكرى للكرة الطائرة فى الفوز على شقيقه منتخب الكويت 3 / 1 ، وذلك ضمن مباريات اليوم الثانى للبطولة العربية العسكرية الثالثة للكرة الطائرة ، المقامة حالياً المقامة بالصالة الرياضية المغطاة بقاعدة الملك فهد الجوية بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية ، وتستمر حتى 24 ديسمبر الجارى 2023 بمشاركة ” 5 ” دول عربية من الأعضاء بالإتحاد العربي للرياضة العسكرية.

قدم منتخبا سلطنة عمان والكويت عرضا قوياً وكانت الإثارة والأداء الحماسى والرجولة عنوان أشواط المباراة الأربعة ، لينتهى اللقاء بفوز المنتخب العمانى بنتيجه 3 / 1 ويستعيد توازنه سريعاً بعد نتيجه مباراة الافتتاح .