وزير الرياضة يجتمع بمجلس اتحاد الكرة لبحث استعدادات المنتخبات الوطنية

التقى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، وذلك لمناقشة استعدادات المنتخب الأول لمبارايته في كأس الأمم الأفريقية في يناير المقبل، والتي تقام في كوت ديفوار وتختتم 11 فبراير 2024، بالإضافة إلى استعدادات المنتخب الأولمبي المشارك في أولمبياد باريس 2024.

وخلال اللقاء شدد صبحي على ضرورة العمل على تحقيق من الأهداف المرجوة للمنتخبات الوطنية التي تلبي طموحات جماهير كرة القدم المصرية، مطالباً مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على بذل الجهد لضمان تحقيق المنتخب الأول لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، كما شدد على صورة تيسير كافة المتطلبات الخاصة باستعدادات المنتخب الأولمبي تهيئة لمشاركته في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024.

وأكد وزير الشباب والرياضة، حرص الوزارة على تقديم سبل الدعم والرعاية للمنتخبات الوطنية المختلفة التي تخوض غمار المنافسات في مختلف البطولات، ومواصلة التنسيق والتعاون بين الوزارة والاتحاد على مستوى دعم كافة المنتخبات وتذليل العقبات وحل كافة الأمور على الفور.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: "لدنيا مستهدفات نعمل عليها خلال الفترة المقبلة، مثل الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية 2024 و2025، كذلك الوصول لكأس العالم 2026، والظهور خلال المنافسات بالشكل الذي يرضي الجماهير المصرية وبما يليق بكرة القدم المصرية ويكون لدينا شكل جيد جداً للمنتخب وليس مجرد المشاركة فقط، وكذلك الاستعداد الأمثل للمنتخب الأولمبي لأولمبياد باريس".

وفي ختام اللقاء توجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، بالشكر على الزيارة والدعم من قبل وزير الشباب والرياضة، ومؤازرة ودعم الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة لكافة المنتخبات الوطنية.